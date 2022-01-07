В Башкирии при столкновении с грузовиком с моста вылетела легковушка, пострадал ребенок

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня днем, 7 января, около 16:30 часов на 35 километре трассы Уфа – Белорецк столкнулись легковушка «Skoda Octavia» и грузовик «Scania». Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, после удара легковой автомобиль вылетел с моста через реку Сухой Карламан. Инцидент произошел в Кармаскалинском районе республики, около деревни Улукулево.

К счастью, обошлось без жертв, сообщили в дорожной полиции. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб помогли водителю и пассажирам покинуть застрявший автомобиль. В больницу обратился 13-летний мальчик, о других пострадавших не сообщается.

Причины и обстоятельства ДТП теперь будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.