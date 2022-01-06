Видео: Хабиров поздравил жителей Башкирии с Рождеством

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил православных жителей республики с Рождеством. 6 января руководитель региона записал видеообращение для граждан.

– Буквально через несколько часов наши православные братья и сестры встречают самый главный праздник – Рождество Христово. И, конечно, в этот день я поздравляю всех православных с этим праздником. Всем желаю мира, добра и благополучия. – сказал Хабиров.

Глава республики добавил, что Рождество, Курбан-байрам, Песах жители Башкирии встречают все вместе, «потому что мы живем дружно». По словам Хабиров, «это правильно»: «ради этого стоит работать, и это мы будем защищать».

Ранее «КП-Уфа» писала, в каких храмах башкирской столицы состоятся торжественные богослужения и какие улицы из-за этого будут перекрыты.