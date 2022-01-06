Рождество Христово 2022 в Уфе: список храмов, расписание богослужений и афиша праздничных мероприятий

Рождество-2022 пройдет с 19 храмах Уфы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь с четверга 6 января на пятницу 7 января 2022 года православный мир отмечает главный христианский праздник – Рождество Христово. В Уфе богослужения по этому случаю будут проводиться в 19 храмах. Несмотря на то, что церкви в этот день готовы принять всех прихожан, в их помещениях должны соблюдаться антиковидные меры: термометрия, дезинфекция, социальная дистанция и масочный режим.

Горожане, которые решат в рождественскую ночь остаться дома, смогут посмотреть праздничное богослужение в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы по телевизору. Прямую трансляцию в 23:00 6 января начнет вести телеканал БСТ.

Ниже публикуем адреса всех храмов 19 храмов Уфы, где будут организованы торжественные службы, а также время богослужений.

Кировский район

Кафедральный собор Рождества Богородицы (Кирова, 102) – 23:00-01:00, 06:30-11:00;

Спасский храм (Октябрьской революции, 37а) – 22:00-02:00;

Свято-Сергиевский собор (ул. Бехтерева, 2) – 23:30-02:00, 07:00-11:00;

Покровский храм (Мингажева, 4) – 23:30-03:00, 07:00-11:30.

Демский район:

Храм святого апостола Андрея Первозванного (Дюртюлинская, 9) – 00:00-03:00.

Калининский район:

Богородско-Уфимский храм (Ферина, 15) – 23:00-03:00, 07:00-11:00;

Свято-Никольский храм (Касимовская, 3) – 23:00-03:00;

Храм в честь Максимовской Иконы Божией Матери (Ашкадарская, 1) – 23:00-03:00.

Ленинский район

Крестовоздвиженский храм (Лесопильная, 2) – 22:00-00:30, 08:30-09:30;

Храм великомученика Георгия Победоносца (Летчиков, 1) – 23:00-01:30, 08:00-09:00.

Октябрьский район

Храм Святых Апостолов Петра и Павла (село Нагаево, Парковая, 11а) – 23:00-02:00;

Храм Блаженной Матроны Московской (Бикбая, 32а) – 23:00-02:00, 09:00-11:00;

Храм Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Комсомольская, 161а) – 23:00-02:00, 07:00-11:00.

Орджоникидзевский район

Богородице-Смоленская церковь (Тимашевская, 128) – 23:00-01:00;

Свято-Пантелеимоновский храм (Архитектурная, 7/1) – 00:00-01:30, 06:30-10:00;

Пророко-Илиинский храм (Кемеровская, 89а) – 23:00-03:00, 12:00-14:00.

Советский район

Храм в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость (50-летия Октября, 21а) – 23:00-02:00, 09:00-11:00;

Симеоно-Верхотурский храм (Белякова, 25а) – 21:00-02:00, 11:00-13:00;

Никольский вокзальный храм (Вокзальная, 39а) – 00:00-03:00.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА НА РОЖДЕСТВО-2022 В УФЕ

С 20:00 6 января по 8:00 7 января в Уфе вблизи некоторых храмов будет закрыто движения транспорта. Ограничение будет введено по улицам Маяковского (от Архитектурной до Калинина), Бехтерева (от Менделеева до дома №1/1 по Менделеева), Кирова (от Айской до Ветошникова), Амурской и Крестьянской (вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы). Также будет закрыт местный проезд вдоль Храма Блаженной Матроны Московской (Бикбая, 32а), который соединяет улицы Бикбая и Гагарина.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЯ В УФЕ 7 ЯНВАРЯ

В Уфе после торжественных богослужений 7 января запланирован ряд праздничных мероприятий, посвященных Рождеству. Погода в этот день будет теплой – синоптики обещают, что температура воздуха может повыситься до +2 градусов.

Афиша событий по случаю Рождества-2022 в Уфе:

– Рождественская костюмированная лыжная гонка в парке имени Гафури. Начало – 7 января в 12:00;

– Игровая программа «Рождественская карусель» на площади Дворца спорта. Начало – 7 января в 12:00;

– Музыкально-игровая программа «Рождественские встречи» в парке «Южный». Начало – 7 января в 12:00;

– Праздничная, развлекательная, игровая программа «Рождество» в парке «Волна». Начало – 7 января в 14:00;

– Игровая программа «Рождества волшебные мгновения» в парке «Кашкадан». Начало – 14:00;

– Анимационная игровая программа с концертными номерами «Рождественский парк» в парках «Демский» и «Первомайский. Начало – 7 января в 18:00.