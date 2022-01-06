Башкирского биатлониста Эдуарда Латыпова изолировали от команды из-за COVID-19

В личном зачете на Кубке мира по биатлону 2021/22 Эдуард Латыпов занимает пятое место с 336 очками в активе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Башкирского биатлониста Эдуарда Латыпова изолировали от команды российской сборной в немецком Оберхофе из-за положительного теста на COVID-19. Об этом сегодня, 6 января, сообщил Союз биатлонистов России.

– Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно. Желаем ему скорейшего выздоровления, – передала организация.

В личном зачете на Кубке мира по биатлону 2021/22 Эдуард Латыпов занимает пятое место с 336 очками в активе. Ранее «КП-Уфа» писала, что башкирский спортсмен взял два «серебра» на этапе Кубка мира во французском Анси.