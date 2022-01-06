Хабиров в ближайшее время выступит с посланием парламенту Башкирии

Скриншот видеозаписи послания Госсобранию-Курултаю от 2021 года

Глава Башкирии Радий Хабиров «в ближайшее время» выступит с посланием Госсобранию-Курултаю республики на 2022 год. Об этом сегодня, 6 января, сообщил спикер регионального парламента Константин Толкачев.

– Это [послание] стратегический документ о приоритетах и направлениях социально-экономического развития республики. Депутатскому корпусу предстоит разработать план мероприятий по реализации послания с тем, чтобы обеспечить нормативно-правовую основу для достижения поставленных целей. Это направление также будет приоритетом нашей работы в предстоящие месяцы, – пояснил Толкачев.

На какую именно дату назначено послание Хабирова, пока неизвестно. Ответить затрудняются и в его администрации. Там «КП-Уфа» заявили, что глава Башкирии намерен выступить перед депутатами «в начале этого года». В прошлом, 2021 году послание руководителя региона состоялось 28 января. Традиционно оно проходит в конце года – декабре, – однако тогда, как и сейчас из-за пандемии COVID-19 выступление было перенесено.