О чем говорил глава Башкирии в ежегодном послании депутатам Курултая

В прошлом году традиционное политическое событие не состоялось из-за ограничений по коронавирусу

Накануне в колонном зале Госсобрания-Курултая глава Башкирии по традиции выступил с ежегодным посланием депутатам башкирского парламента. Встреча Радия Хабирова с парламентариями, чиновниками и общественниками должна была состояться еще в декабре 2020 года, но свои коррективы внесла эпидемия коронавируса. Да и 28 января он предстал вживую лишь перед небольшой группой людей. Основная масса участников этого политического события смотрела послание в прямом эфире в социальных сетях или по телевизору.

Ожидаемо, что основная мысль послания к депутатам Курултая у Хабирова сводилась к успешной борьбе с последствиями распространения коронавируса. Все свое выступление глава Башкирии на этот раз посвятил жителям республики, которые достигли высоких результатов в своей работе вопреки жестким ограничениям из-за пандемии.

О КОРОНАВИРУСЕ И МЕДИКАХ

В первой части послания глава Башкирии в очередной раз напомнил, каким непростым был 2020 год, и с каким достоинством республика справилась со всеми трудностями.

- Мы благодарны Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину за своевременную и эффективную помощь из федерального бюджета жителям республики, нашей экономике и социальной сфере. Мы с первого дня делали все, чтобы сберечь людей и не допустить тяжелых последствий, - подчеркнул Радий Хабиров.

Говоря о коронавирусе, глава республики призвал всех жителей Башкирии поставить прививку от этой заразы и заявил о постепенном снятии антиковидных ограничений.

- Чем быстрее у большинства из нас появится собственный иммунитет, тем скорее республика обретет иммунитет коллективный. И тогда мы вернемся к нормальной жизни. Наверстаем потерянное в экономике и превзойдем прежние результаты, - отметил глава Башкирии.

В завершении этой части своей речи Хабиров вспомнил и о жертвах ковида и предложил аудиторию почтить их память минутой молчания.

Следующий блок послания к депутатам Курултая касался благодарностям врачам и медикам, волонтерам и общественным деятелям, учителям и предпринимателям.

- 2020 год наглядно показал всем нам, чего мы на самом деле стоим. Мы увидели настоящих героев нашего времени, замечательные примеры профессионализма и взаимовыручки. Наша экономика, социальная сфера, а главное, люди проявили огромный запас прочности. Все это вызывает глубокое уважение, – отметил Радий Хабиров.

Послание парламентариям Радий Хабиров зачитал в колонном зале Курултая Башкирии

ТОЛЬКО О ХОРОШЕМ

Следующий блок послания к депутатам Госсобрания глава Башкирии посвятил успехам республики в строительстве, культуре и экономике. В лучших традициях эпохи позднего СССР он отметил особый вклад передовиков каждой из сфер, уточняя за какие именно успехи он гордится своими земляками.

- Я также горжусь нашими строителями, которые в рекордные сроки первыми в России построили современные инфекционные центры в Уфе и Стерлитамаке. Ввели 30 тысяч кв. м за считанные недели, чтобы как можно раньше эти госпитали приступили к спасению жизни людей, - заявил глава Башкирии.

Ну и какое же послание к депутатам без отчета об инвестициях и хороших новостях в экономике?

- Обратите внимание – несмотря на трудности, мы не допустили обвала экономики. Перестроились и завершили год почти со стопроцентным индексом промышленного производства, - отметил Хабиров.

Сразу после этой фразу глава Башкирии принялся перечислять все успешные проекты в промышленности и сельском хозяйстве за 2020 год. Отдельно Хабиров упомянул и создание в республике особой экономической зоны «Алга».

Не забыл Хабиров напомнить и о создании в республике учебного заведения нового формата.

-Важнейшего успеха мы добились в начале декабря, одержав победу в федеральном конкурсе. И теперь в Башкортостане образован Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, - подчеркнул глава Башкирии.

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

Отдельную часть выступления главы Башкирии занял социальный блок. Особое внимание Радий Хабиров уделил решению проблемы обманутых дольщиков. По его словам, к 2024 году их в регионе больше не останется. Подробно Хабиров рассказал и о государственных программах сельской ипотеки и жилстройсбережений, благодаря которым молодые семьи могут улучшить свои жилищные условия.

Отдельную часть в этом блоке заняли обещания построить новые мосты и дороги, улучшить общественный транспорт, достроить железнодорожный вокзал. В послании были еще и итоги благоустройства, низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, благодарности молодым учителям и так далее.

Завершилось послание главы Башкирии депутатам Госсобрания-Курултая воодушевляющей пословицей на башкирском языке. На русский она переводится так:

- Тот, кто старается, и в камень гвоздь вобьет. Мы – настойчивые и обязательно воплотим мечты в реальность! – подытожил Хабиров.