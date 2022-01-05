Радий Хабиров поручил закупить дополнительную снегоуборочную технику

Пока снегоуборочная техника в Уфе не до конца справляется со снежной стихией Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня в правительстве Башкирии состоялось заседание оперштаба, на котором поднимался вопрос уборки снега в республике. Радий Хабиров поручил дополнительно закупить снегоуборочную технику для нужд муниципалитетов. В свою очередь заместитель министра ЖКХ республики Николай Ельников заявил, что сейчас все коммунальные службы работают в усиленном режиме: работают 1 370 единиц техники и 1 837 человек. При этом в Уфе еще не все улицы убраны от снега: горожане жалуются на гололед на дорогах и заваленные снегом крайние правые полосы.

– Наша задача – извлечь из ситуации выводы и решать проблемы. Помочь этому должна и дополнительная закупка техники. Знаю, что Уфе не хватает специальных машин для уборки тротуаров и общественных пространств. Её мы тоже приобретём, - заверил Хабиров.

Также глава республики поручил расчистить к Рождеству все дороги к православным храмам и церквям, где будут проводиться праздничные богослужения. И это очень кстати, ведь 7 января синоптики прогнозируют сильный снегопад и метель, а также снежные наносы и гололед на дорогах.