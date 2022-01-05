В Башкирии на Рождество ожидаются метели и сильный снегопад

Горожан предупреждают об опасности налипания мокрого снега на проводах и деревьях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце недели в Башкирии ожидаются настоящие температурные качели. Морозы до -30 к Рождеству сменятся резким потеплением, когда температура воздуха поднимется до -3. А местами и вовсе до +2. Как рассказали в Башгидрометцентре, причиной всему приближение теплого атмосферного фронта. Вместе с потеплением в республике закружат метели и ожидается сильный снегопад. Порывы шквалистого ветра усилятся до 17-22 метров в секунду, дороги покроются ледяной коркой и снежными наносами, а видимость снизится до 500 метров и меньше. Также ожидается налипание мокрого снега на деревьях и электропроводах, так что водителям крайне нежелательно садиться за руль, а пешеходам следует держаться подальше от электроопор и рекламных щитов.

Напомним, что из-за похожих погодных условий 26 декабря на Башкирию обрушился настоящий снежный апокалипсис. Из-за метели и снегопада на трассах произошло несколько массовых аварий: одновременно сталкивались по 30 и более машин, не обошлось и без погибших.