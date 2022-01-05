Синоптики предупредили о надвигающихся на Башкирию сильных морозах

Морозы продержатся в республике совсем недолго Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики предупредили о надвигающихся на Башкирию морозах. По последним прогнозам Башгидрометцентра, уже в ночь на 6 января температура воздуха опустится до -28; -26, а при прояснения и до -31 градусов. Днем если и потеплеет, то весьма незначительно – всего до -14; -19. Также прогнозируется слабый снег и небольшой южный ветер.В Уфе также будет довольно холодно: -24 днем и -28 ночью, при этом синоптики обещают солнечную и безветренную погоду.

Впрочем, надолго холода в республике не задержатся, и уже на Рождество Башкирию накроют метели и снегопады, а столбики термометров днем и вовсе поднимутся до +3 градусов. Вот такие вот погодные качели готовит нам природа.

Кстати, во время морозов жители Башкирии могли наблюдать в ночном небе необычное природное явление – световые столбы и свечение. Это так называемый эффект Гало, который возникает при похолодании и определенной влажности воздуха, и встречается не так часто в республике.