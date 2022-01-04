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Авто4 января 2022 10:26

Власти Уфы рассказали, когда исчезнет транспортное кольцо на Центральном рынке

Новость о ликвидации транспортной развязки на улице Революционная вызвала много вопросов у горожан
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот с maps.ufanet.ru/ufa

Фото: скриншот с maps.ufanet.ru/ufa

В конце прошлого года мэрия Уфы опубликовала документ, согласно которому существенно изменится облик улицы Революционная в районе Центрального рынка. Согласно проекту планировки и межевания, будет полностью ликвидировано привычное для горожан транспортное кольцо. Многие горожане стали высказывать свое негодование из-за новости о проекте создание на этом месте сквера.

Накануне в уфимской мэрии подчеркнули, что ликвидация транспортного кольца и строительство на этом месте сквера ранее 2024 года не планируется. Так как к 450-летнему юбилею города и без этого проекта будет вложено немало денег на благоустройство парков и скверов. Проще говоря, в ближайшие два года кольцо никуда не денется.