В Башкирию придут морозы до -31°

В Башкирии в ближайшие два дня постепенно будет понижаться температура воздуха. По прогнозам синоптиков, уже грядущей ночью на 4 января воздух охладится до -28°. 5 января температура понизится до -31°.

4 января местами пройдет небольшой снег. Ветер обещают западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -18,-23°, местами до -28°, днем -14,-19°.

5 января также пообещали небольшой снег. Температура воздуха ночью -18,-23°, местами -26,-31°, днем в северной половине -15,-20°, в южной половине -8,-13°.