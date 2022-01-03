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Общество3 января 2022 16:32

В Башкирию придут морозы до -31°

В республике снова похолодает
Источник:kp.ru
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В Башкирии в ближайшие два дня постепенно будет понижаться температура воздуха. По прогнозам синоптиков, уже грядущей ночью на 4 января воздух охладится до -28°. 5 января температура понизится до -31°.

4 января местами пройдет небольшой снег. Ветер обещают западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -18,-23°, местами до -28°, днем -14,-19°.

5 января также пообещали небольшой снег. Температура воздуха ночью -18,-23°, местами -26,-31°, днем в северной половине -15,-20°, в южной половине -8,-13°.