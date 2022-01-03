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Происшествия3 января 2022 13:12

В ДТП на трассе с автобусом в Башкирии пострадал ребенок

Его и еще троих пострадавших госпитализировали в больницу
Источник:kp.ru
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Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

В МЧС по Башкирии сообщили об аварии в Благовещенском районе республики между пассажирским автобусом «Газель» под номером 104 Уфа-Благовещенск и легковым автомобилем «Фольксваген Поло».

По предоставленной информации, ДТП произошло в 16:45 на 43 км дороги Уфа-Бирск-Янаул. В аварии погибших нет, но пострадали четыре человека, среди которых ребенок. Сейчас их доставляют в лечебные заведения Уфы.

Всего в автобусе находились 16 человек вместе с водителем. Все пассажиры отправились в Благовещенск на попутном транспорте.