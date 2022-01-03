Парад Дедов Морозов в Уфе возглавил Никита Джигурда

Фото: мэрия Уфы
Сегодня, 3 января, в Уфе прошел масштабный парад Дедов Морозов и Снегурочек во главе с Никитой Джигурдой и Евгенией Машко. Об этом сообщили в администрации столицы Башкирии. Уточняется, что парад состоялся в рамках новогоднего фестиваля TERRA ZIMA.
Фото: мэрия Уфы
Фото: мэрия Уфы
Колонна участвующих в параде стартовала с площади перед Федерацией профсоюзов, прошла через «Арт-Квадрат», Гостиный двор, улицы Ленина, Мустая Карима, Чернышевского, Коммунистическую.
Фото: мэрия Уфы
Участников парада сопровождала живая музыка, двухэтажный автобус Terra Bashkiria и советские мотоциклы. Завершился парад на площади перед Гостиным двором, где проходят конкурсы, выступления диджеев, а также расположена гостевая юрта Деда Мороза.
Фото: мэрия Уфы