Парад Дедов Морозов в Уфе возглавил Никита Джигурда

Фото: мэрия Уфы

Сегодня, 3 января, в Уфе прошел масштабный парад Дедов Морозов и Снегурочек во главе с Никитой Джигурдой и Евгенией Машко. Об этом сообщили в администрации столицы Башкирии. Уточняется, что парад состоялся в рамках новогоднего фестиваля TERRA ZIMA.

Фото: мэрия Уфы

Фото: мэрия Уфы

Колонна участвующих в параде стартовала с площади перед Федерацией профсоюзов, прошла через «Арт-Квадрат», Гостиный двор, улицы Ленина, Мустая Карима, Чернышевского, Коммунистическую.

Фото: мэрия Уфы

Участников парада сопровождала живая музыка, двухэтажный автобус Terra Bashkiria и советские мотоциклы. Завершился парад на площади перед Гостиным двором, где проходят конкурсы, выступления диджеев, а также расположена гостевая юрта Деда Мороза.