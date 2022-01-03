В Уфе из-за метелей установят дополнительные запрещающие обгон знаки

Уфимская администрация приняла решение в связи с ухудшением погоды установить дополнительные дорожные знаки, запрещающие обгон. В мэрии также планируется снизить разрешенную скорость.

– По сообщению Башгидромета, в ближайшие дни по республике ожидается снег, днем местами сильный, в отдельных районах метель, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. На отдельных участка дорог ухудшение видимости в снеге до 500-1000 м. Несмотря на предупреждения сотрудников УГИБДД МВД по РБ и дорожных служб, некоторые водители игнорируют меры предосторожности, что ведет к ДТП, – отмечается в сообщении.

В пресс-службе муниципалитета также отметили, что в плохую погоду особенно важно соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать беспорядочного маневрирования.