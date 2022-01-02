В Башкирии ожидаются метели и похолодание

Башгидрометцентр сообщил, что в ближайшие два дня в республике ожидается неблагоприятная погода. По прогнозу синоптиков, в регионе пообещали 3 и 4 января метель, снегопады и снежные заносы. Также прогнозируется понижение температуры воздуха.

3 января пообещали метели, снежные накаты и заносы. Температура воздуха днем составит от -5 до-10°. Метеорологи также передали, что в течение дня в северных районах будет похолодание до -10,-15°.

4 января местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидают снежный накат, гололедицу. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -16,-21°, местами до -27°, днем -14,-19°, местами до -23°.