Больше двух тысяч уфимцев поучаствовали в январском «Забеге обещаний»

Фото: Администрация Уфы

Первого января больше двух тысяч активных уфимцев поучаствовали в «Забеге обещаний».

Спортивное мероприятие стало уже традиционным для Уфы. Суть его заключается в том, чтобы дать себе обещание, написать его на специальном листке и пробежаться утром первого января.

Чтобы не мешать горожанам, забеги проходили в разных местах города – у Гостиного двора, в парке микрорайона «Яркий», в парке Кашкадан и в сквере 50-летия Победы. В этом году в забеге поучаствовали больше двух тысяч уфимцев.

Напомним, что уже завтра в Уфе в рамках фестиваля TERRA BASHKIRIA состоится зимний сабантуй. Гостям обещают горячий чай из самоваров и лыжно-лучные соревнования.