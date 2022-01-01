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Общество1 января 2022 14:46

Больше двух тысяч уфимцев поучаствовали в январском «Забеге обещаний»

Мероприятие прошло в историческом центре Уфы
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Фото: Администрация Уфы

Фото: Администрация Уфы

Первого января больше двух тысяч активных уфимцев поучаствовали в «Забеге обещаний».

Спортивное мероприятие стало уже традиционным для Уфы. Суть его заключается в том, чтобы дать себе обещание, написать его на специальном листке и пробежаться утром первого января.

Чтобы не мешать горожанам, забеги проходили в разных местах города – у Гостиного двора, в парке микрорайона «Яркий», в парке Кашкадан и в сквере 50-летия Победы. В этом году в забеге поучаствовали больше двух тысяч уфимцев.

Напомним, что уже завтра в Уфе в рамках фестиваля TERRA BASHKIRIA состоится зимний сабантуй. Гостям обещают горячий чай из самоваров и лыжно-лучные соревнования.