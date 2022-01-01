Уфимец помог потушить загоревшуюся на проспекте Салавата Юлаева машину

Фото: https://www.instagram.com/hardworkufa/

Блогер из Уфы Игорь Пузин помог потушить автомобиль, загоревшийся на проспекте Салавата Юлаева.

Судя по соцсетям, работа блогера напрямую связан с автомобилями – он занимается извозом и доставкой. 1 января Игорь возвращался в Уфу и на проспекте Салавата Юлаева заметил припаркованный автомобиль, в багажнике которого что-то горело. Игорь остановил свою машину и бросился помогать тушить очаг. К счастью, все обошлось без серьезных последствий.

- Первым делом нужно заглушить машину и снять клемму аккумулятора. Когда я подбежал кидать снег в багажник, я увидел там раскаленный провод. Его бесполезно тушить, он не потухнет пока не скинете клемму. Короткое замыкание, провод накаляется и поджигает все на своем пути. Надо обесточить машину! Это обязательно, - дал совет на будущее всем автомобилистам Игорь.

Напомним, что в Уфе есть еще один позитивный блогер-таксист. Эдуард Асадуллин всегда вежлив к своим пассажирам и помогает детям, больным онкологией.