Радий Хабиров вместе с женой отправился в Ишимбайский район

Глава Башкирии Радий Хабиров вместе с супругой Каринэ уехал в Ишимбайский район республики.

Это уже не первое подобное путешествие главы республики и его супруги. Так, в марте 2021 года чета Хабировых отправилась в небольшое путешествие по Башкирии. Тогда Хабиров заявил, что в этот день он будет не главой региона, а обычным туристом.

На этот раз Хабировы отправились в Ишимбайский район республики, чтобы посмотреть на медеплавильный завод в селе Верхортори и не только.

- Тут две причины. Во-первых, у моего отца день рождения, и мы хотели поехать на кладбище. Второе – попытаемся открыть уфимцам еще одну интересную туристическую точку в селе Верхотор, - объяснил Хабиров.

Примечательно, что глава республики сам управляет автомобилем. Ранее он сообщал «КП-Уфа», что редко садится за руль.