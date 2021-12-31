В Башкирии лоб в лоб столкнулись две иномарки: двое пострадали

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Сегодня днем, 31 декабря, в Башкирии недалеко от Дюртюлей произошла авария, в которой пострадали два человека. Подробностями произошедшей аварии с «КП-Уфа» поделилась пресс-служба региональной ГИБДД.

Как сообщили сотрудники дорожной полиции, 60-летний водитель «Hyundai Tucson» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Hyundai Accent», которым управлял 46-летний мужчина.

К счастью, в ДТП никто не погиб. Тем не менее, оба водителя получили травмы, их доставили в больницу.

Напомним, вчера днем, 30 декабря, в Башкирии произошло ДТП, в котором пострадал подросток. ДТП случилось на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. 43-летний житель Белорецка за рулем иномарки наехал на мальчика 12 лет. Ребенок получил различные травмы, его госпитализировали в больницу.