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Общество31 декабря 2021 6:35

В Башкирии водитель «Opel» сбил 12-летнего ребенка

ДТП случилось недалеко от деревни Бакалдинское
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

В Архангельском районе Башкирии водитель «Opel Zafira» сбил 12-летнего ребенка. Подробности произошедшей аварии рассказали сотрудники пресс-службы региональной Госавтоинспекции.

Как сообщили специалисты ГИБДД по Башкирии, ДТП случилось на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. 43-летний житель Белорецка за рулем иномарки наехал на мальчика 12 лет. Подросток получил различные травмы, его госпитализировали в больницу.

Водитель утверждает, что несовершеннолетний выбежал на дорогу. Как стало известно сотрудникам дорожной полиции, мальчик в момент ДТП был в сопровождении взрослых. В настоящее время по факту случившегося специалисты ведут разбирательство.