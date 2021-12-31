В Башкирии водитель «Opel» сбил 12-летнего ребенка

Фото: ГИБДД по Башкирии

В Архангельском районе Башкирии водитель «Opel Zafira» сбил 12-летнего ребенка. Подробности произошедшей аварии рассказали сотрудники пресс-службы региональной Госавтоинспекции.

Как сообщили специалисты ГИБДД по Башкирии, ДТП случилось на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. 43-летний житель Белорецка за рулем иномарки наехал на мальчика 12 лет. Подросток получил различные травмы, его госпитализировали в больницу.

Водитель утверждает, что несовершеннолетний выбежал на дорогу. Как стало известно сотрудникам дорожной полиции, мальчик в момент ДТП был в сопровождении взрослых. В настоящее время по факту случившегося специалисты ведут разбирательство.