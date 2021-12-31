В Уфе произошел пожар в частном двухэтажном доме

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня днем, 31 декабря, в Кировском районе Уфы случился пожар в частном доме. Подробности произошедшего рассказала пресс-служба МЧС по республике.

Инцидент произошел в поселке Мелькомбинат на улице Черемуховая. Прибыв на вызов, специалисты экстренных служб обнаружили горение в частном кирпичном двухэтажный доме.

Пожар бы потушен чуть больше чем через час. К счастью, во время происшествия никто не погиб и не пострадал. Сотрудники МЧС в настоящее время устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, сегодня ночью, 31 декабря, в башкирском Октябрьском произошел пожар в многоквартирном доме, который унес жизнь 41-летнего мужчины.