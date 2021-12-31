В Башкирии во время пожара в многоквартирном доме погиб 41-летний мужчина

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня ночью, 31 декабря, в башкирском Октябрьском произошел пожар в многоквартирном доме, который унес жизнь 41-летнего мужчины. Пресс-служба регионального МЧС поделилась подробностями случившейся трагедии.

Прибыв на вызов, сотрудники экстренных служб обнаружили, что из окна и балкона квартиры, расположенной на пятом этаже, идет дым. Пожар был оперативно потушен.В результате возгорания была повреждена мебель, стены и потолок.

Пожарным удалось спасти двух человек. Оба были переданы медикам, но, к сожалению, 41-летний мужчина умер, а 69-летний пострадавший в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

Следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС сейчас работают на месте и устанавливают причины случившегося ЧП.