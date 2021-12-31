В Уфе под окнами многоэтажного дома найден мертвым сотрудник полиции

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня ночью, 31 декабря, под окнами жилого дома в уфимском микрорайоне Сипайлово было обнаружено тело сотрудника полиции. Информацию о происшествии «КП-Уфа» предоставили сотрудники пресс-службы МВД по Башкирии.

Как рассказали правоохранители, найденный мертвым в Октябрьском районе мужчина являлся сотрудником одного из уфимских подразделений полиции. Региональное МВД уже назначило служебную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Напомним, весной под Уфой произошел похожий случай. В собственном доме был найден мертвым полицейский. Тело 32-летнего сотрудника отдела МВД по Иглинскому району обнаружили его собственные родители.