В Башкирии родители в своем доме наткнулись на труп сына-полицейского

Что произошло - несчастный случай или суицид, выясняют следователи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня под Уфой в собственном доме был найден мертвым полицейский. Тело 32-летнего сотрудника отдела МВД по Иглинскому району обнаружили его собственные родители. Что именно произошло – несчастный случай или добровольный уход из жизни, пока доподлинно неизвестно. В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются следователи, а в МВД проводят собственную проверку по факту случившегося.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники аппарата МВД по Башкирии проводят проверку, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, похожий случай произошел в Уфе в феврале 2019 года, когда под окнами собственного дома было найдено тело заместителя начальника убойного отдела. Позже выяснилось, что мужчина пошел на страшный шаг, чтобы спасти супругу, которую подозревали в служебном подлоге. Он сильно переживал, что если жену посадят, то ему придется в одиночку воспитывать детей, и решил свести счеты с жизнью, чтобы суд позже смиловался над его женой.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.