Хабиров поручил построить в Уфе новый футбольный стадион

Проектирование стадиона начнется в 2024 году, когда башкирской столице исполнится 450 лет

В 2027 году в Уфе появится новый футбольный стадион. Сегодня, 30 декабря, поручение построить его дал глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель республики отметил, что нынешний стадион на улице Комарова лишь «условно» отвечает требованиям Российской Премьер-лиги.

– Вопрос назрел. Учитывая то обстоятельство, что до 2024 года [в рамках подготовки к 450-летию Уфы] мы, очень затянув пояса, будем реализовывать масштабные преобразования Уфы и нашей республики, я предлагаю в 2024 году приступить к проектированию и уфимский стадион завершить в 2027 году. Оформляйте, пожалуйста, это как мое поручение, – сказал Хабиров во время заседания совета по спорту.

Глава Башкирии подчеркнул, что стадион должен иметь раздвижную крушу и быть многофункциональным – чтобы проводить там не только спортивные мероприятия, но и праздники.

Напомним, тема строительства стадиона в Уфе неоднократно поднималась до пандемии коронавируса. В 2019 году арену предлагалось разместить в Затоне. В 2020-м заинтересованность в возведении объекта выразил президент Федерации футбола Турции.