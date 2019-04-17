2019-04-17T17:07:03+03:00
Общество

Власти Башкирии рассказали, как будет выглядеть новый стадион футбольной «Уфы»

Сооружение планируют построить в микрорайоне Затон
Рустем АХУНОВ
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Фото: «Башинформ»Фото: «Башинформ»
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В Уфе показали, как будет выглядеть новый стадион футбольного клуба «Уфа».

Напомним, что ранее сообщалось, что имеется два основных места, где может появиться новый стадион, рассчитанный примерно на 15-16 тысяч зрителей. Первый вариант – рядом с торговым центром «Мега», второй – в микрорайоне Затон. По всей видимости, стадион властям по нраву оказался последний вариант. Проект нового стадиона показали на строительной выставке в уфимском ВДНХ.

По данным государственного портала «Башинформ», спортивный объект будет вмещать порядка 20 тысяч человек. Он может быть построен сразу после моста через реку Белую в сторону микрорайона Затон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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