Власти Башкирии рассказали, как будет выглядеть новый стадион футбольной «Уфы»
В Уфе показали, как будет выглядеть новый стадион футбольного клуба «Уфа».
Напомним, что ранее сообщалось, что имеется два основных места, где может появиться новый стадион, рассчитанный примерно на 15-16 тысяч зрителей. Первый вариант – рядом с торговым центром «Мега», второй – в микрорайоне Затон. По всей видимости, стадион властям по нраву оказался последний вариант. Проект нового стадиона показали на строительной выставке в уфимском ВДНХ.
По данным государственного портала «Башинформ», спортивный объект будет вмещать порядка 20 тысяч человек. Он может быть построен сразу после моста через реку Белую в сторону микрорайона Затон.
ИСТОЧНИК KP.RU