Башкирия выделила 2,4 млрд рублей на строительство двух новых ковид-госпиталей

Инфекционный центр в Стерлитамаке // фото: glavarb.ru

Строительство двух новых ковид-госпиталей обойдутся бюджету Башкирии в 2,45 млрд рублей. Деньги выделены за счет уменьшения ассигнований по реализации республиканской адресной инвестиционной программы на 2021-2023 годы. Информация об этом отражена в распоряжении премьер-министра правительства республики Андрея Назарова от 22 декабря. Документ размещен на портале правовой информации.

Строительство инфекционного центра для пациентов с коронавирусом в Сибае оценено в 1,24 млрд рублей, а в Туймазах – 1,21 млрд рублей.

В документе указано, что предложение о возведении новых лечебниц поступило от двух республиканских министерств – здравоохранения и строительства. Ковид-госпитали в распоряжении называются «временными модульными сооружениями», хотя ранее министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявлял, что инфекционные центры после окончания пандемии коронавируса будут использоваться для лечения пациентов с другими заболеваниями.

Напомним, в 2020 году в Башкирии было построено два ковид-госпиталя – под Уфой и в Стерлитамаке. Возведение больниц в Сибае и Туймазах планируется завершить к концу января 2022 года.