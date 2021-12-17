Минздрав Башкирии запросит строительство еще «как минимум трех» инфекционных госпиталей

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Министерство здравоохранения Башкирии намерено попросить правительство построить «еще как минимум три» инфекционных госпиталя, «чтобы получить большой хороший санитарный щит». Новые лечебницы могут появиться в селе Месягутово, а также в городах Кумертау и Нефтекамске. Об этом 16 декабря в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» сообщил глава ведомства Максим Забелин.

В республике для борьбы с коронавирусом в 2020 году уже было построено два инфекционных центра – в селе Зубово под Уфой и в Стерлитамаке. Еще два таких же медучреждения строится в Сибае и Туймазах. Эти лечебницы планируется открыть уже в январе 2022 года.

Как пояснил Забелин, часть новых корпусов при спаде пандемии COVID-19 «будут использоваться под инфекционные задачи, которые решались и до этого, но в более плохих условиях». Другие госпитали будут рассчитаны «на формат двойного применения». По словам министра, с инфекционных стационаров их могут перепрофилировать под направления, которые «в районах находятся в упадническом состоянии» – например, под психиатрические или наркологические отделения.

– У нас 60% зданий [медучреждений] не соответствует существующим нормам. Я убежден, что любой наш пациент захочет находиться в комфортабельной палате с санузлом, душем, чтобы у него в палате было не 8-10 человек – а один, максимум два соседа, – отметил министр.