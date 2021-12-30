Депутат башкирского парламента вручил детям подарки на Новый год

6-летняя Жасмин из Альшеевского района загадала смартфон

Депутат башкирского парламента Тимур Гильмияров вручил двум детям подарки на Новый год в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Народному избраннику достались желания 6-летней Жасмин из Альшеевского района и 9-летнего Михаила из города Белебея. Девочка попросила смартфон, а мальчик – атрибуты и форму футбольного клуба «Уфа».

С первым подарком сложностей не возникло, а вот со вторым Гильмиярову пришлось импровизировать – дело в том, что необходимый размер формы для Миши не нашелся.

– Форм на 9-летних ребят нет, но спасибо большое [гендиректору ФК «Уфа»] Шамилю Газизову, который помог достать уникальный футбольный мяч с автографами футболистов ФК «Уфа»! Миша получил много атрибутов клуба и был очень рад! – написал депутат в своих соцсетях.

А 9-летнему Мише - атрибуты ФК "Уфа" и мяч с автографами игроков

Напомним, в прошлом году Гильмиярову на «Елке желаний» достался очень необычный подарок – 10-летняя девочка из Давлекановского района загадала живую козу.