Депутат башкирского парламента Тимур Гальмияров подарил 10-летней Жасмин из деревни Поляковка Давлекановского района живую козу. Об этом народный избранник написал в своем инстаграме. Он признался, что день, когда он передал подарок девочке, был для него «одним из самых трогательных».– В рамках нашей республиканской акции «Ёлка желаний» мне выпало желание 10-летней девочки Жасмин, которая очень хотела получить настоящую козу! У Жасмин есть сестренка, у которой аллергия на коровье молоко, а вот козье ей подходит, – написал Гальмияров.По его словам, «это самое доброе и чистое желание маленькой девочки», перед которым он «просто не мог устоять». Вместе с домашним животным, которого назвали «Белкой», депутат также подарил школьнице смартфон.