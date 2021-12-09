Министр ЖКХ Башкирии назвал причины плохой уборки снега в Уфе

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Министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев озвучил причины плохой уборки снега в Уфе. О коммунальном хозяйстве в городе чиновник высказался во время пресс-завтрака, организованного «Ъ-Уфа».

По словам главы МинЖКХ, в башкирской столице нет необходимой коммунальной техники и достаточного количества дворников. Кроме того, Марзаев назвал неэффективным способ уборки улиц зимой, который использовался последнее время.

– Однозначно не хватает малой механизации для города. Тротуары убирать трактором МТЗ-80 с каким-то жалким и морально устаревшим оборудованием – это контрпродуктивно. Это больше солярку сжигаешь, нежели эффект от него происходит. Пока предварительно принято решение [выделить] миллиард рублей [на покупку коммунальной техники] для всей республики, – сказал министр. – Сейчас надо выкручиваться и выживать теми силами, которые есть. Но к следующему году обязательно зайдем с малой механизацией. Я имею в виду вот эти маленькие универсальные трактора, которые можно и летом, и зимой использовать.

«Недобор» дворников и водителей для уборки улиц Марзаев объяснил тем, что им платят мало денег.

Чиновник добавил, что в Уфе использовалась неэффективная практика уборки снега: «Я говорю всегда, заходите сначала на тротуар, вычищаем тротуар, это все выкидываем на дорогу, и потом уже с дороги это все подбираете и вывозите. У нас здесь практика почему-то была другая: дороги вычистили, а по тротуару ходить невозможно».

Марзаев также посетовал, что «содержание города – это прямая обязанность городских властей», а глава Башкирии Радий Хабиров в итоге требует результатов от него. Чиновнику, по его признанию, иногда «приходится выхватывать шашку и наводить по мере возможности порядок».