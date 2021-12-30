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Общество30 декабря 2021 4:15

В 2022 году в Башкирии прожиточный минимум вырастет на 700 рублей

Постановление о повышении прожиточного минимума будет действовать до конца 2022 года
Источник:kp.ru
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В правительстве Башкирии утвердили размер прожиточного минимума на 2022 год. Соответствующий документ уже опубликован на портале правовой информации республики.

Согласно постановлению в новом году размер прожиточного минимума составит 11 099 рублей, что 700 рублей больше, чем в 2021. Для трудоспособного населения минимум установлен в размере 12 тысяч рублей, для пенсионеров – 1 0 431 рубль, детей – 10 679 рублей.

В 2021 году размер прожиточного минимума составлял 10 397 рублей, для пенсионеров – 9 845 рублей, для трудоспособного населения – 11 333 рубля, для детей – 10 329 рублей.