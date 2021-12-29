Центр детской онкологии и гематологии будет в Уфе построят к 2023 году

Глава Башкирии Радий Хабиров накануне, 28 декабря, сообщил, что Центр детской онкологии и гематологии намерены построить к 2023 году, если «дай бог, не подведет подрядчик».

– Мы должны были начать строительство год и четыре месяца назад. И все это время шла борьба с привлечением должностных лиц для того, чтобы получить этот объект. Вот в аду им гореть. Но, слава богу, определились с подрядчиком и начали работы, - сказал Радий Хабиров.

Ранее глава республики прокомментировал недавнюю обстановку с гололедом в Уфе. Руководитель региона отметил, что столичные власти исправят эту ситуацию, но «удар они пропустили».