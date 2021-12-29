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Общество29 декабря 2021 16:48

Центр детской онкологии и гематологии будет в Уфе построят к 2023 году

Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров
Источник:kp.ru
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Глава Башкирии Радий Хабиров накануне, 28 декабря, сообщил, что Центр детской онкологии и гематологии намерены построить к 2023 году, если «дай бог, не подведет подрядчик».

– Мы должны были начать строительство год и четыре месяца назад. И все это время шла борьба с привлечением должностных лиц для того, чтобы получить этот объект. Вот в аду им гореть. Но, слава богу, определились с подрядчиком и начали работы, - сказал Радий Хабиров.

Ранее глава республики прокомментировал недавнюю обстановку с гололедом в Уфе. Руководитель региона отметил, что столичные власти исправят эту ситуацию, но «удар они пропустили».