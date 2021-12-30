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Общество30 декабря 2021 3:47

Между Башкирией и Челябинской областью согласованы границы

В Росреестре прошло согласование
Источник:kp.ru
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Управлением Росреестра установлены точные координаты границ между Челябинской областью и Башкирией. В настоящий момент уже пройдена экспертиза.

На границе с Челябинской областью в Башкирии находятся 48 муниципальных образований. Теперь общая протяженность границы составляет 1443 км, передали в ведомстве.

Руководитель управления Росреестра по Башкирии Петр Клец пояснил, что установление границ позволяет минимизировать количество территориальных споров и более эффективно управлять земельными ресурсами.

К сегодняшнему дню полностью установлены и внесены в ЕГРН границы с Пермским краем, Свердловской областью и Удмуртией.