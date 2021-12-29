Чиновники Башкирии заказывают самолет из Уфы в Дубай и обратно

В 2022 году официальная делегация Башкирии посетит Дубай

В руководстве Башкирии планируют визит официальной делегации республики в Дубай.

Республиканский центр торгов объявил о поиске поставщика, который организует перелет официальной делегации из Башкирии в Дубай. Всего на транспортные расходы в поездке руководство региона готово потратить до 9,7 миллионов рублей.

Судя по всему, возглавит официальную делегацию в исламский регион Радий Хабиров или премьер Андрей Назаров. Из документов к закупке непонятно, на какие именно даты запланирован визит. Известно лишь то, что он состоится в 2022 году.

Напомним, что в 2021 году с похожим визитом башкирская делегация направлялась в Минск. Тогда на перелет потратили порядка пяти миллионов. В столице соседнего государства проводились двухсторонние переговоры на тему экономического сотрудничества.