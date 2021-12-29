Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 декабря 2021 7:14

Чиновники Башкирии заказывают самолет из Уфы в Дубай и обратно

Официальный визит башкирской делегации в ОАЭ состоится в 2022 году
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В 2022 году официальная делегация Башкирии посетит Дубай

В 2022 году официальная делегация Башкирии посетит Дубай

В руководстве Башкирии планируют визит официальной делегации республики в Дубай.

Республиканский центр торгов объявил о поиске поставщика, который организует перелет официальной делегации из Башкирии в Дубай. Всего на транспортные расходы в поездке руководство региона готово потратить до 9,7 миллионов рублей.

Судя по всему, возглавит официальную делегацию в исламский регион Радий Хабиров или премьер Андрей Назаров. Из документов к закупке непонятно, на какие именно даты запланирован визит. Известно лишь то, что он состоится в 2022 году.

Напомним, что в 2021 году с похожим визитом башкирская делегация направлялась в Минск. Тогда на перелет потратили порядка пяти миллионов. В столице соседнего государства проводились двухсторонние переговоры на тему экономического сотрудничества.