По Уфе во второй день подряд прошлась волна эвакуаций школ

В Уфе 29 декабря было эвакуировано порядка 30 школ

Сегодня утром, 29 декабря, по Уфе вновь прошлась волна эвакуаций школ – на этот раз жертвами анонимных сообщений о минировании стали порядка 30 учреждений. Об этом со ссылкой на осведомленного источника сообщил «Башинформ».

Эвакуация была организована в школах № 3, 5, 7, 9, 11, 14, 18, 19, 75, 22, 25, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 75, 115, 149. На электронные почты этих учреждений поступила угроза о заложенной взрывчатке. Тревожное сообщение также получил лицей №42. Об этом в своем фейсбуке написала журналистка Наталья Павлова, дети которой учатся в данном учреждении. «Сорвали новогоднее чаепитие. Независимо от возраста детей отдают только лично в руки родителю»,– отметила Павлова.

Напомним, эвакуации школ в Уфе происходят уже второй день подряд. То же самое было вчера, 28 декабря. Силовикам пришлось обследовать все 128 образовательных учреждений города.