Снижение скоростного режима на участке трассы Уфа-Аэропорт отложено

Скоростной режим на отрезке трассы Уфа-Аэропорт остался прежним - 60 км/ч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирской столице отложили решение о снижении скоростного режима на участке трассы «Уфа-Аэропорт» с 60 до 40 километров в час. Об этом 28 декабря «КП-Уфа» передали в городской администрации.

Изменение скорости на отрезке между остановками «Школьная» и «Кооперативная поляна» было анонсировано 27 декабря. Мэрия заявляла, что ограничение вступит в силу на следующий день. Однако 28 декабря сообщение пропало с сайта администрации.

«КП-Уфа» обратилась за разъяснением к пресс-службе мэрии. Там сказал, что скоростной режим на участке меняться «пока не будет», однако причину смены решения назвать затруднились.