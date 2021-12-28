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Общество28 декабря 2021 16:00

Снижение скоростного режима на участке трассы Уфа-Аэропорт отложено

На автодороге планировалось установить ограничение в 40 километров в час
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Скоростной режим на отрезке трассы Уфа-Аэропорт остался прежним - 60 км/ч

Скоростной режим на отрезке трассы Уфа-Аэропорт остался прежним - 60 км/ч

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирской столице отложили решение о снижении скоростного режима на участке трассы «Уфа-Аэропорт» с 60 до 40 километров в час. Об этом 28 декабря «КП-Уфа» передали в городской администрации.

Изменение скорости на отрезке между остановками «Школьная» и «Кооперативная поляна» было анонсировано 27 декабря. Мэрия заявляла, что ограничение вступит в силу на следующий день. Однако 28 декабря сообщение пропало с сайта администрации.

«КП-Уфа» обратилась за разъяснением к пресс-службе мэрии. Там сказал, что скоростной режим на участке меняться «пока не будет», однако причину смены решения назвать затруднились.