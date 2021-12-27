На участке трассы «Уфа-Аэропорт» сократится скоростной режим

Скоростной режим на участке трассы "Уфа-Аэропорт" менялся совсем недавно – в ноябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 28 декабря, на участке трассы «Уфа-Аэропорт» между остановками «Школьная» и «Кооперативная полня» сократится скоростной режим. Ограничение скорости будет составлять 40 км/ч вместо прежним 60 км/ч. Об этом предупредили в городской администрации.

– Будут внесены соответствующие изменения в работу камер видеофиксации нарушений ПДД, – передали в мэрии. – Ограничение скорости устанавливается в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, скоростной режим на указанном участке менялся совсем недавно – в ноябре. Тогда допустимая скорость, напротив, была увеличена с 40 до 60 километров в час.