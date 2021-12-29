Новому автобусному маршруту в Уфе дали номер и утвердили стоимость проезда

фото: ufacity.info

Новому автобусному маршруту в Уфе, который будет курсировать между микрорайонами Дема и Инорс, дали номер – 258. Об этом сообщила городская администрация.

Мэрия отметила, что порядка 35 автобусов с госномерами Московской области уже начали курсировать по рейсу. Машины проезжают микрорайон «Серебряный ручей» и «Яркий», следуя в Уфимский ДОК через улицы Менделеева и Первомайская. Стоимость проезда при оплате наличными и банковской картой составляет 30 рублей, по «Алге» – 25.

В администрации добавили, что 258-е автобусы работают на газе. Они оснащены USB-портами, обогревателями, системой климат-контроля, и площадкой для маломобильных граждан.