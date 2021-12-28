Мэрия Уфы анонсировала автобусный маршрут Дема-Инорс

Новый маршрут будет курсировать между микрорайонами Дема и Инорс

В Уфе завтра, 29 декабря, появится новый автобусный маршрут – он будет курсировать между микрорайонами Дема и Инорс. Об этом сообщила городская администрация.

– В связи с многочисленными просьбами жителей Дёмского района Уфы, в том числе микрорайонов «Яркий», «Серебряный ручей» и других, принято решение об увеличении числа автобусов в данном направлении. Маршрут станет регулярным и удобным. На нём будут работать новые автобусы большого класса, – передала мэрия.

В администрации добавили, что номер нового маршрута будет уточняться. По предварительной информации, на этот рейс выйдут порядка десяти автобусов, которые вчера утром, 27 декабря, припарковались на улице Дагестанской в Деме. Состав был обозначен рейсом №233, хотя данный номер уже занят частным перевозчиком «Уфа-Лайн». «КП-Уфа» попросила пресс-службу мэрии назвать перевозчика, который будет обслуживать новый рейс. Ответа пока нет. Как только он появится, мы его опубликуем.