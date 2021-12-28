Минобр России окончательно одобрил объединение БашГУ и УГАТУ в УУНТ

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Комиссия министерства образования и науки России 24 декабря окончательно одобрила объединение Башкирского государственного и Уфимского государственного авиационного технического университетов. Обновленный вуз, как заявлялось ранее, будет назваться Уфимским университетом науки и технологий. Об этом на заседании научных учреждений сегодня, 28 декабря, сообщил глава республики Радий Хабиров.

– На карте науки и образования страны появится новый мощный университет. Он станет флагманом инновационного развития республики, за которым пойдут наши вузы, научные центры, предприятия, целые отрасли, — цитирует Хабирова «Башинформ».

Глава Башкирии заверил, что в процессе слияния коллективы и диссертационные советы вузов будут сохранены. Он также добавил, что благодаря объединению университеты смогли поучаствовать в программе государственной грантовой поддержки «Приоритет-2030». БашГУ и УГАТУ с единой заявкой получат 142 млн рублей.