Ученые советы БашГУ и УГАТУ проголосовали за объединение университетов

Объединение вузов позволит Башкирии получит миллиардный грант на научно-исследовательскую работу. Фото: сайт главы Башкирии

В Башкирии все же состоится слияние двух крупнейших вузов республики – БашГУ и УГАТУ. Новость о создании супервуза появилась еще в феврале и вызвала много споров и разногласий. Особенно активно против объединения университетов изначально выступали сотрудники БашГУ, но уже 20 апреля ученый совет университета на заседании одобрил идею слияния с УГАТУ. За создание объединенного вуза проголосовали 38 членов, против – 7, еще 9 воздержались от ответа.

На заседании ученого совета БашГУ присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров. Он подчеркнул, что проблема высшего образования в регионе сейчас стоит очень остро, поскольку в соседних регионах есть мощные федеральные и национальные исследовательские университеты, а в Башкирии – нет.

МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ СУПЕРВУЗА

После долгих раздумий власти республики решили участвовать в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», но, проанализировав необходимые параметры, стало понятно, что ни один из республиканских вузов не дотягивает до этого уровня. Для участия в проекте необходимо было объединить два ведущих университета Башкирии.

Радий Хабиров отметил, что в программу «Приоритет-2030» войдут 100 лучших университетов страны, каждый из которых будет ежегодно получать стомиллионный грант на проекты по социально-экономическому развитию региона. При этом по итогам конкурса 40 вузов могут рассчитывать на специальный грант – целый миллиард будет выделен на развитие исследовательского, территориального и отраслевого лидерства.

– Если мы объединимся, у нас есть очень высокий шанс войти в Топ-40. Мы можем стать заметным и важным элементом в структуре высшего образования и науки России. Либо мы не объединимся и постепенно скатимся к тому, что у нас будут два средних вуза. Безусловно, мы сохраним уникальный научный потенциал. Но той высоты, на которую можем взлететь, мы уже не достигнем, - подчеркнул Радий Хабиров.

«ПРОЦЕСС ОБЪЕДИНЕНИЯ ВУЗОВ ПРОЙДЕТ МАКСИМАЛЬНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО»

Глава республики заверил, что власти сделают все возможное, чтобы процесс слияния вузов проходил максимально безболезненно. Особое внимание уделят профессорско-преподавательскому составу вузов, и чтобы избежать «столкновения интересов» при пересечении факультетов и кафедр, будет создана специальная комиссия. В ней примут участие представители обоих вузов, которые совместно будут принимать ключевые решения.

- За каждым из вузов – большая история, десятки тысяч выпускников. Мы бережно будем хранить уникальные университетские традиции, постепенно формируя новые. Особо хочу сказать, что мы сохраним и диссертационные советы, и филиалы, которые готовят высококвалифицированные кадры для наших муниципалитетов, - пообещал Радий Хабиров.

Получив согласие от членов ученого совета БашГУ, Хабиров поблагодарил всех участников за «кредит доверия» и заверил, что «все обязательно получится».

В УГАТУ ТОЖЕ ВЫСТУПИЛИ ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ ВУЗОВ

В этот же день глава Башкирии принял участие и в заседании ученого совета УГАТУ, где также озвучил перспективы и возможности объединенного университета и его участия в программе «Приоритет-2030». Члены совета также большинством голосов приняли решение об объединении вузов. Ректор университета Сергей Новиков отметил, что выпускники школ стремятся получать высшее образование в других регионах, существует нехватка молодых квалифицированных кадров, снижается финансирование научно-исследовательской работы. Именно поэтому важно сделать качественный шаг вперёд в развитии вуза.

- Я убеждён, что коллеги из УГАТУ и БашГУ приняли правильное решение об объединении. Вместе мы сможем пройти этот непростой путь и достичь успеха в развитии высшего образования республики, – подытожил итоги заседаний ученых советов вузов Радий Хабиров.