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Общество28 декабря 2021 4:52

В Уфе массово эвакуируют школы

В учебных заведениях работают кинологи
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
фото: соцсети

фото: соцсети

Сегодня утром, 28 декабря, в Уфе произошла массовая эвакуация школ. В учебных заведениях работают кинологи. Об этом рассказали очевидцы.

По предварительным данным, эвакуация произошла сразу в нескольких школах и гимназиях: №31, 24, 47, 49, 61, 64, 65, 71, 80, 85, 93, 98, 129, 158. Как пишут родители в соцсетях, в некоторых случаях учащихся заранее попросили прийти в учебные учреждения позже обычного. Предположительно, эвакуации произошли из-за поступления сообщений о минировании. То же самое было на прошлой неделе.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в МВД Башкирии, однако там заявили, что «данную тему не комментируют».