В Уфе появился второй автобусный маршрут №233

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В Уфе сегодня, 27 декабря, на улице Дагестанской припарковались порядка десяти больших автобусов марки Lotos, у части из которых были московские госномера. На лобовых стеклах машин прикреплен бумажный лист с указанием маршрута №233, хотя он уже обслуживается частным перевозчиком. Видеозапись «КП-Уфа» прислала руководитель ассоциации пассажирских перевозок Наталья Тептерева.

Маршрут №233 в Уфе принадлежит «Компании Уфа-Лайн». Машины этого рейса ездят от микрорайона «Южный», затем частично проходят через Зеленую рощу, проспект Октября и заканчивают путь на окраине Черниковки – остановке Монтажников. В то же время на припаркованных по улице Дагестанской автобусах №233 указан другой маршрут движения, согласно которому они едут из Демы до Инорса через Черниковку. Вот какие остановки значатся на боковых стеклах машин: микрорайон «Серебряный ручей» – улица Ухтомского – микрорайон «Яркий» – ТРК «Иремель» – улица 50-летия СССР – Горсовет – ГДК – Космонавтов – Ферина – Док.

По какой причине за новыми автобусами закреплен №233, пока неизвестно. По словам Тептеревой, владелец маршрута - «Уфа-Лайн» - не в курсе, почему его номер используется на другом рейсе. «КП-Уфа» обратилась за комментарием в мэрию башкирской столицы.