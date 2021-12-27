Уфа во второй будний день подряд встала в 10-балльных пробках

Сейчас по Уфе быстрее передвигаться пешком, чем в машине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня вечером, 27 декабря, Уфа вновь встала в 10-балльных пробках – таких же, какие были зафиксированы в минувшую пятницу, 24 числа. Об этом по состоянию на 18:00 говорят данные «Яндекс. Пробки». Согласно прогнозу сервиса, дорожная ситуация улучшится только к 20:00.

Заторы как обычно возникли на центральных улицах. Традиционно «стоят» Цюрупы, Революционная, Карла Маркса и Пархоменко, а также частично Заки Валиди.

В «красной» зоне также находятся улицы Бабушкина, Зорге, Халтурина, Города Галле, Айская, Кирова, 8 Марта, Менделеева, Оренбургская, Шафиева, Российская и Шота Руставели.

Затруднено движение и на проспектах Октября и Салавата Юлаева.

В северной части башкирской столицы серьезные заторы есть на Уфимском и Новоалександровском шоссе, Бирском тракте, улицах Трамвайной, Невского и Сельской Богородской.