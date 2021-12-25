В Башкирии СК возбудил уголовное дело о халатности при строительстве школы

Фото: СК по Башкирии

Следком Башкирии сообщил, что в Туймазинском районе возбуждено уголовное дело о халатности, связанное со строительством и реконструкцией городской школы №5. В ведомстве сообщили, что в связи с ненадлежащим контролем работы в школе так и не были завершены, несмотря на то, что из бюджета на эти цели выделили более 200 млн руб.

В СК сообщили, что контракт был заключен еще в 2018 году между администрацией Туймазинского района и местным управлением капитального строительства. Изначально закончить реконструкцию планировали в августе 2020 года. Однако в течение трех лет сменились два подрядчика, которые выполнили работу только на 78 млн руб., так и не доведя строительство до ума. В результате эксплуатация школы по-прежнему невозможна.

– В результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами МУП «УКС» бюджету государства причинен особо крупный ущерб, а также нарушены права и законные интересы граждан. В настоящее время следователями организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, ответственных за допущенные нарушения, – проинформировали в Следкоме.