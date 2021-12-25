Жители поселка под Уфой остались без электричества

Минувшей ночью, на 25 декабря, в селе Нагаево Октябрьского района Уфы несколько улиц остались без электричества. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщили в ЦУР региона. По предварительным данным, отключение произошло в результате аварии.

– С самого утра 25 декабря люди не могли ни включить обогреватели, ни заняться домашними делами. <...> На место аварии сразу же выехали специалисты районных электрических сетей и за четыре часа восстановили подачу электроэнергии. Сейчас электричество восстанавливают в 7 квартале Нагаево, – передается в сообщении.

В ЦУРе отметили, что причина скорее всего в изношенных трансформаторных подстанциях. Сейчас там идут замены. Специалисты также сообщили, что вчера были проблемы с электричеством в Уфимском районе.