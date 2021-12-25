Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 декабря 2021 10:57

Жители поселка под Уфой остались без электричества

Через несколько часов проблему устранили
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Минувшей ночью, на 25 декабря, в селе Нагаево Октябрьского района Уфы несколько улиц остались без электричества. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщили в ЦУР региона. По предварительным данным, отключение произошло в результате аварии.

– С самого утра 25 декабря люди не могли ни включить обогреватели, ни заняться домашними делами. <...> На место аварии сразу же выехали специалисты районных электрических сетей и за четыре часа восстановили подачу электроэнергии. Сейчас электричество восстанавливают в 7 квартале Нагаево, – передается в сообщении.

В ЦУРе отметили, что причина скорее всего в изношенных трансформаторных подстанциях. Сейчас там идут замены. Специалисты также сообщили, что вчера были проблемы с электричеством в Уфимском районе.