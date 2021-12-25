Сегодня утром в ДТП на трассе в Башкирии погиб 53-летний водитель «Лады»

Фото: ГИБДД по Башкирии

В Архангельском районе Башкирии сегодня, 25 декабря, произошла смертельная авария. ДТП, по информации регионального ГИБДД, зарегистрировано сегодня утром на 51 км дороги Уфа-Инзер-Белорецк.

Предварительно известно, что в десятом часу утра столкнулись автомобили BMW X6 с 42-летним уфимцем за рулем и «Лада Гранта» с 52-летним водителем из Гафурийского района.

В результате произошедшего на месте скончался водитель отечественного авто, не дождавшись приезда скорой помощи. На месте работает полиция и другие экстренные службы, чтобы выяснить причины случившегося.