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Происшествия25 декабря 2021 7:38

Сегодня утром в ДТП на трассе в Башкирии погиб 53-летний водитель «Лады»

Жуткое столкновение унесло его жизнь мгновенно
Источник:kp.ru
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Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

В Архангельском районе Башкирии сегодня, 25 декабря, произошла смертельная авария. ДТП, по информации регионального ГИБДД, зарегистрировано сегодня утром на 51 км дороги Уфа-Инзер-Белорецк.

Предварительно известно, что в десятом часу утра столкнулись автомобили BMW X6 с 42-летним уфимцем за рулем и «Лада Гранта» с 52-летним водителем из Гафурийского района.

В результате произошедшего на месте скончался водитель отечественного авто, не дождавшись приезда скорой помощи. На месте работает полиция и другие экстренные службы, чтобы выяснить причины случившегося.