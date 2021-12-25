В Башкирии водитель экскаватора перевернулся на очистных сооружениях

Гострудинспекция сообщила результаты расследования несчастного случая с 60-летним работником «Нефтекамскводоканал», который пострадал 7 октября на территории очистных сооружений в селе Ташкиново. В ведомстве установили, что машинист экскаватора грузил грунт, а после обеда, когда работа была завершена, остался, чтобы почистить ковш и лопату. Вскоре его обнаружили в опрокинутом экскаваторе внутри кабины. В больнице ему диагностировали сочетанную травму, а в крови обнаружили спирт в концентрации 2,07 г/л. Инспекторы пришли к выводу, что причиной произошедшего стали неудовлетворительная организация производства работ, а также нарушение работником трудовой дисциплины – опьянение на рабочем месте. За нарушения работодателя привлекли к административной ответственности в виде штрафов на сумму в 120 тысяч рублей.