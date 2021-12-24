Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 декабря 2021 15:07

В Башкирии срочно начались поиски нуждающегося в медпомощи 16-летнего подростка

Тимур Сулейманов исчез в Стерлитамаке
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Отклик

Фото: Отклик

В Стерлитамаке сегодня, 24 декабря, пропал 16-летний Тимур Сулейманов. По информации волонтеров отряда «Отклик», он вышел из дома в неизвестном направлении и исчез. Поиски объявлены по горячим следам. Сообщается, что ребенок нуждается в медицинской помощи. Приметы: карие глаза, короткие темные волосы, среднее телосложение.

Был одет: серая вязаная шапка, красная куртка, темно-синие брюки, черно- оранжевые кроссовки. Если вы что-то знаете о местонахождении Тимура или видели его, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.